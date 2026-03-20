Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Галины Мшанской

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил соболезнования народному артисту СССР Олегу Басилашвили в связи со смертью его супруги, сценариста и музыкального редактора на Ленинградском телевидении Галины Мшанской. Она скончалась в ночь на 20 марта в возрасте 91 года. Текст обращения опубликован на сайте Смольного. Глава города пожелал артисту и его семье сил и отметил, что Петербург сохранит память о его жене.

"Галина Евгеньевна была ярким, талантливым человеком. Многие десятилетия она трудилась на Ленинградском телевидении, на телеканале "Культура". Её программы, интервью, отличал безупречнейший петербургский стиль. Глубочайший знаток театра и классической музыки, для многих она стала проводником в мир высокого искусства", - говорится в обращении Беглова.

Мшанская родилась в Ленинграде в 1935 году. Она работала на Ленинградском телевидении в 1950-1960-х годах. Она участвовала в производстве документальных фильмов, телевизионных концертов, оперетт и киноопер. Наибольшую известность ей принесли картины "Булат Окуджава поет свои песни", "Дон Паскуале", "Фердинанд Великолепный" и "Ганна Главари". Мшанская также являлась автором и ведущей передачи "Царская ложа" на телеканале "Культура". В программе освещалась культурная жизнь Петербурга.

В 2008 году Мшанская получила звание кавалера Ордена Дружбы народов за вклад в развитие отечественного телерадиовещания.

Екатерина Гусева