"Реальные люди, а не боты": Дрозденко сказал спасибо подписчикам в MAX

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился со словами благодарности к своим подписчикам в национальном мессенджере MAX. Их число 19 марта перешагнуло отметку в 10 тысяч. Глава региона отметил, что на этой платформе новости публикуются раньше всего. Также губернатор выкладывает в MAX видеоматериалы.

"Благодарю за доверие подписчиков, которые первыми перешли за мной на отечественную коммуникационную платформу. <...> Для меня важно, что, во-первых, это — реальные люди, а не боты. И во-вторых, что площадка мессенджера проводит доработки и преодолевает "болезнь роста", - написал Дрозденко.

Глава Ленобласти надеется, что в ближайшем будущем в национальном мессенджере появится возможность оставлять комментарии под постами и другие функции.

Отметим, что на канал губернатора Петербурга Александра Беглова в MAX тоже уже подписались 10 тысяч пользователей, но глава города никак это не прокомментировал.

В марте пресс-служба компании VK сообщила, что в национальном мессенджере зарегистрировались 100 млн пользователей. По данным организации, ежедневно с помощью MAX общаются 70 млн человек.

