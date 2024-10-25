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Новости 13:31

Центробанк поднял ключевую ставку до 21 процентов годовых

фото ЗакС политика Центробанк поднял ключевую ставку до 21 процентов годовых

По итогам состоявшегося 25 октября Совета директоров Центробанка величина ключевой ставки была увеличена до 21 % годовых, сообщила пресс-служба финансового регулятора. Таким образом, размер показателя увеличился сразу на два процентных пункта относительно предыдущей величины.

Как говорится в сообщении ЦБ, наблюдаемая в стране инфляция оказалась "существенно выше" заложенной в июльском прогнозе регулятора.

"Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты", — отмечается в опубликованном релизе.

В сентябре рост цен с поправкой на сезонность составил 9,8 % в пересчете на год, в то время как в августе он равнялся 7,5 %. Показатель базовой инфляции вырос за месяц с 7,7 % до 9,1 %. По оценке на 21 октября, годовая инфляция составила 8,4 %, а по итогам года она ожидается на уровне 8-8,5 %.

В сентябре ЦБ увеличил ставку на один процентный пункт до 19 %. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о готовности и в дальнейшем повышать ставку ради снижения инфляции до уровня 4 %. Перед этим, в конце июля, величину ключевой ставки увеличили с 16 % до 18 %.

Фото: ЗАКС.Ру


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