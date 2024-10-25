Центробанк поднял ключевую ставку до 21 процентов годовых

По итогам состоявшегося 25 октября Совета директоров Центробанка величина ключевой ставки была увеличена до 21 % годовых, сообщила пресс-служба финансового регулятора. Таким образом, размер показателя увеличился сразу на два процентных пункта относительно предыдущей величины.

Как говорится в сообщении ЦБ, наблюдаемая в стране инфляция оказалась "существенно выше" заложенной в июльском прогнозе регулятора.

"Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты", — отмечается в опубликованном релизе.

В сентябре рост цен с поправкой на сезонность составил 9,8 % в пересчете на год, в то время как в августе он равнялся 7,5 %. Показатель базовой инфляции вырос за месяц с 7,7 % до 9,1 %. По оценке на 21 октября, годовая инфляция составила 8,4 %, а по итогам года она ожидается на уровне 8-8,5 %.

В сентябре ЦБ увеличил ставку на один процентный пункт до 19 %. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о готовности и в дальнейшем повышать ставку ради снижения инфляции до уровня 4 %. Перед этим, в конце июля, величину ключевой ставки увеличили с 16 % до 18 %.

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