Беглов торжественно открыл парковку в Курортном районе

Губернатор Александр Беглов 8 июня лично принял участие в открытии автомобильной парковки на 500 мест на Ленинградской улице в поселке Песочный. Стоянка находится рядом с онкологическим кластером, объединяющим центры имени Петрова, Напалкова и Гранова. На стоянке предусмотрено более 50 мест для людей с инвалидностью и их сопровождающих, а также инфраструктура для зарядки электромобилей, видеонаблюдение и освещение. Первые три месяца стоянка будет работать бесплатно в тестовом режиме. После этого город рассмотрит возможность введения льготного тарифа. Для людей с инвалидностью парковка останется бесплатной.

"Сегодня мы открыли автостоянку, которую очень ждали люди. Она расположена возле трех важных онкологических центров — имени Петрова, имени Напалкова и имени Гранова. Это один из крупнейших онкокластеров в России. К нам обращались пациенты, их родственники, врачи и местные жители. Городскому правительству удалось решить множество технических вопросов, в том числе — достичь соглашения с Министерством обороны, которому принадлежала эта земля", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Кроме того, глава города поручил оборудовать парковку зарядными устройствами для средств передвижения маломобильных пациентов. С такой инициативой выступили члены Общественного совета при комитете по транспорту, участвовавшие в тестировании объекта.

В открытии парковки также приняли участие вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту Денис Минкин и депутат Законодательного собрания Александр Ходосок.

Новая стоянка стала частью программы по улучшению транспортной доступности онкологического кластера в Песочном. Ранее город ввел в эксплуатацию шестиэтажный паркинг на 300 мест, переданный онкоцентру имени Напалкова для пациентов и медицинского персонала.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный