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Новости 30 июля 2026, 19:38

Власти Петербурга и Южной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве

фото ЗакС политика Власти Петербурга и Южной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 июля провел в Смольном рабочую встречу с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым, сообщили в пресс-службе городского правительства. Во время встречи представители Петербурга и Южной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, науки и техники. 

"Президент России отметил, что необходимо совместно искать пути решения стоящих перед вами задач, делать все для поддержки республики. Петербург готов наращивать связи", - отметил Беглов в беседе с коллегами из Южной Осетии.

Беглов также предложил разработать план реализации сотрудничества на четыре года. По его словам, стороны могут работать над совместными проектами в благоустройстве, цифровизации, медицине, образовании и молодежной политике.

Губернатор пригласил медиков из Южной Осетии пройти повышение квалификации в петербургских медучреждениях. Также в Смольном добавили, что по итогам 2025 года товарооборот между Северной столицей и республикой вырос почти на 40%.

В свою очередь, Камболов назвал Петербург особенным партнером. По его словам, Северную столицу и Южную Осетию связывают давние культурные связи.

"Рассчитываем, что сотрудничество с Санкт‑Петербургом станет для республики источником практического опыта, новых компетенций и конкретных проектов, которые будут работать на развитие Южной Осетии," - сказал Камболов.

В начале июля Беглов также подписал соглашение о сотрудничестве с премьер-министром Абхазии Владимиром Делбой. Церемония подписания документов прошла во время визита делегации из Петербурга в республику. Глава города также предложил специалистам из Абхазии пройти курсы повышения квалификации в петербургском Центре компетенций в сфере туризма и гостеприимства. 

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






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