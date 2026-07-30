Депутат МО "Морские ворота" Чигирин обратился в "Севкабель Порт" из-за шума

Уменьшить уровень шума от концертов в общественном пространстве "Севкабель Порт" потребовал координатор Адмиралтейского отделения ЛДПР, депутат МО "Морские ворота" Кирилл Чигирин, об этом он сообщил 30 июля в соцсетях. Муниципал направил запрос генеральному директору компании "Севкабель Порт" Станиславу Михайлову после обращения жительницы Гутуевского острова.

Петербурженка жаловалась, что концерты в "Севкабеле" мешают сну и отдыху жильцов близлежащих домов. По ее словам, в некоторые дни из-за концертов уровень шума ночью рядом с Гутуевским островом превышает допустимый более чем в два раза.

"В данном случае речь идет не просто о дискомфорте. Такой шум делает невозможным полноценный отдых и наносит вред здоровью, особенно когда в семье есть ребенок. К сожалению, подобные обращения носят системный характер, поэтому я не могу оставить это без внимания", - написал депутат в соцсетях.

Чигирин потребовал от руководства "Севкабель Порта" изменить режим работы звуковых систем. В случае если представители компании не отреагируют на запрос, депутат пообещал обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Политик собирается участвовать в сентябрьских выборах депутатов Заксобрания от ЛДПР по одномандатному округу №1. Также на выборы по этому округу, кроме Чигирина, зарегистрировали действующего депутата городского парламента Наталию Астахову из "Единой России", Илью Киселева из "Яблока", Ольгу Арно из "Новых людей" и Евгения Бабушкина из КПРФ.

Ранее для участия в довыборах в МО "Новоизмайловское" и в выборах депутатов Заксобрания зарегистрировали главу реготделения "Новых людей" Анастасию Васильеву. Она планирует выдвинуть свою кандидатуру по многомандатному избирательному округу №140.

В Петербурге в сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания и МО "Автово", а в МО "Оккервиль", МО "Новоизмайловское" и МО "Красненькая речка" планируют провести дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: Кирилл Чигирин