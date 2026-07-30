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Новости 30 июля 2026, 15:31

Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* внесли в список террористов и экстремистов, информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга 30 июля. Сам Дуров* не прокомментировал включения в реестр террористов и экстремистов в соцсетях. 

Накануне, 29 июля, в Центре общественных связей ФСБ сообщили об объявлении основателя Telegram в международный розыск. По данным силовиков, его обвинили в вовлечении в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Как заявили в ФСБ, администрация Telegram отказалась удалять каналы и чаты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки и координации преступлений в России. 

В феврале СМИ писали о проверке действий Дурова* на содействие терроризму. Сообщалось, что Telegram якобы фигурировал в 153 тысячах преступлений. Ущерб от действий злоумышленников в мессенджере на тот момент будто бы превышал 62,7 млрд рублей. 

*Росфинмониторинг внес Павла Дурова в реестр экстремистов и террористов

Дарья Нехорошева


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