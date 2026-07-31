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Новости 31 июля 2026, 16:47

Роспотребнадзор разрешил купание только на двух пляжах Петербурга

фото ЗакС политика Роспотребнадзор разрешил купание только на двух пляжах Петербурга

По состоянию на 30 июля 2026 года Роспотребнадзор признал пригодными для купания два из 24 оборудованных петербургских пляжей, сообщили в пресс-службе ведомства. По итогам лабораторных исследований безопасными для отдыха сочли Ольгинский водоем и Верхнее (1-е) Суздальское озеро в Выборгском районе.

Специалисты отобрали 208 проб воды на 22 городских пляжах и проверили ее по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. В числе непригодных для купания оказались Среднее и Нижнее Суздальские озера в Выборгском районе, река Ижора в Колпинском районе, Безымянное озеро в Красном Селе, а также пляжи Финского залива в Приморском, Курортном и Кронштадтском районах.

Согласно результатам лабораторных исследований, ни один водоем Ленинградской области не соответствует гигиеническим нормам. В перечень непригодных для купания водоемов попали реки Сясь, Волхов, Плюсса и Вуокса, обустроенные территории у Финского залива и Ладожского озера, а также озера Озерко, Отрадное, Суходольское, Павловское и Царицыно. Всего эксперты взяли 180 проб воды в 20 зонах отдыха.

В середине июля Роспотребнадзор признал пригодным для купания только один водоем в Петербурге — Безымянное озеро в Красносельском районе. При этом специалисты разрешали купаться на шести пляжах Приозерского района Ленобласти. Тогда безопасной для отдыха сочли воду на озерах Петровское, Мичуринское, Раздолинское, Ратное и Снетковское, а также реку Бурную.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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