Роспотребнадзор разрешил купание только на двух пляжах Петербурга

По состоянию на 30 июля 2026 года Роспотребнадзор признал пригодными для купания два из 24 оборудованных петербургских пляжей, сообщили в пресс-службе ведомства. По итогам лабораторных исследований безопасными для отдыха сочли Ольгинский водоем и Верхнее (1-е) Суздальское озеро в Выборгском районе.

Специалисты отобрали 208 проб воды на 22 городских пляжах и проверили ее по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. В числе непригодных для купания оказались Среднее и Нижнее Суздальские озера в Выборгском районе, река Ижора в Колпинском районе, Безымянное озеро в Красном Селе, а также пляжи Финского залива в Приморском, Курортном и Кронштадтском районах.

Согласно результатам лабораторных исследований, ни один водоем Ленинградской области не соответствует гигиеническим нормам. В перечень непригодных для купания водоемов попали реки Сясь, Волхов, Плюсса и Вуокса, обустроенные территории у Финского залива и Ладожского озера, а также озера Озерко, Отрадное, Суходольское, Павловское и Царицыно. Всего эксперты взяли 180 проб воды в 20 зонах отдыха.

В середине июля Роспотребнадзор признал пригодным для купания только один водоем в Петербурге — Безымянное озеро в Красносельском районе. При этом специалисты разрешали купаться на шести пляжах Приозерского района Ленобласти. Тогда безопасной для отдыха сочли воду на озерах Петровское, Мичуринское, Раздолинское, Ратное и Снетковское, а также реку Бурную.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру