Адвокат сообщил о прекращении уголовного дела против блогера Лерчек

Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина полностью прекращено, сообщил 1 марта ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Третьякова. Фигурантов обвиняли в отмывании особо крупной суммы денег (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

"Дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а со счетов и имущества супругов снят арест", — заявил информагентству Третьяков.

Уголовное дело в отношении супружеской пары было возбуждено в марте 2023 года. В минувшем декабре с Чекалиных были сняты обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей. До этого стало известно, что они выплатили налоговой инспекции полмиллиарда рублей.

Сама Чекалина отреагировала на прекращение дела заявлением в Telegram-канале о том, что за последний год получила "большое количество жизненных уроков". Себя она охарактеризовала как "еще более сильную и мудрую", чем прежде.

Фото: Lerchek теперь тут / Telegram