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Новости 1 августа 2026, 11:56

Беглов поздравил Ленобласть с 99-летием

фото ЗакС политика Беглов поздравил Ленобласть с 99-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 августа поздравил Ленинградскую область с 99-й годовщиной со дня ее основания, рассказали в администрации главы города. В поздравлении градоначальник назвал область "самым близким и родным нам регионом".

"На ленинградской земле бережно хранится культурное и духовное наследие — достояние нашей страны. Желаю Ленинградской области дальнейшего развития и процветания, благополучия и трудовых достижений всем жителям!" — заявил Беглов в поздравлении.

Губернатор напомнил о крепких связях города и области и напомнил о проектах, которые реализуются обоими регионами. В частности, речь идет о строительстве Высокоскоростной железнодорожной магистрали и Широтной магистрали скоростного движения.

Ленинградская область была организована в 1927 году. В 2025 году Петербург подарил соседнему региону на его 98-летие машину скорой помощи. За год до этого город одарил соседний регион соляной пещерой.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






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