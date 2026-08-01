Беглов поздравил Ленобласть с 99-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов 1 августа поздравил Ленинградскую область с 99-й годовщиной со дня ее основания, рассказали в администрации главы города. В поздравлении градоначальник назвал область "самым близким и родным нам регионом".

"На ленинградской земле бережно хранится культурное и духовное наследие — достояние нашей страны. Желаю Ленинградской области дальнейшего развития и процветания, благополучия и трудовых достижений всем жителям!" — заявил Беглов в поздравлении.

Губернатор напомнил о крепких связях города и области и напомнил о проектах, которые реализуются обоими регионами. В частности, речь идет о строительстве Высокоскоростной железнодорожной магистрали и Широтной магистрали скоростного движения.

Ленинградская область была организована в 1927 году. В 2025 году Петербург подарил соседнему региону на его 98-летие машину скорой помощи. За год до этого город одарил соседний регион соляной пещерой.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру