Беглов подарил Ленобласти соляную пещеру

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с речью на Дне рождения Ленинградской области, которой в эти дни исполнилось 97 лет с момента основания. В качестве подарка соседям градоначальник преподнес соляную пещеру, передает 3 августа корреспондент ЗАКС.Ру.

Торжества в честь праздничной даты состоялись в городе Кудрово. В своем выступлении перед жителями области Беглов передал слушателям привет от петербуржцев и выразил мнение, что место проведения мероприятия лишь подчеркивает единство Северной столицы и Ленобласти.

— Мы соседи буквально через дорогу! — обратил внимание слушателей к географическому факту Беглов.

Губернатор отметил, что Петербург и Ленобласть вместе занимаются проектами Высокоскоростной железнодорожной магистрали и КАД-2. Из его слов также следовало, что он считает жителей Петербурга и Ленобласти "одной семьей".

— Вы знаете, что в Санкт-Петербурге детские сады и поликлиники строятся с соляной пещерой. Вот такую соляную пещеру мы дарим одной из поликлиник Ленинградской области, — поведал Беглов со сцены. Публика к известию отнеслась благосклонно.

Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года, в этот раз памятная дата выпала на четверг. Участие в прошедшем в субботу праздновании, среди прочих, приняли директор СВР Сергей Нарышкин, заместитель полпреда президента в СЗФО Любовь Совершаева и глава Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем выступлении сообщил, что 98-й год рождения региона планируется отмечать в Киришах. В 2026 году местом проведения праздника станет Ивангород, заявил он.

Отметим, что ранее в Смольном сообщили о планах открыть до начала нового учебного года новый корпус детсада № 144 с соляной пещерой. Сам градоначальник рассказал в своих соцсетях о том, что местным жителям понравилась детская площадка и они будто бы спросили о том, смогут ли на ней играть их дети. В ответ губернатор решил обустроить еще одну площадку поблизости, следует из поста.

Фото: ЗАКС.Ру