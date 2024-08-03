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Новости 13:58

Беглов пообещал устроить детскую площадку в ответ на просьбы горожан

фото ЗакС политика Беглов пообещал устроить детскую площадку в ответ на просьбы горожан

В Центральном районе может появиться новая детская площадка, следует из сообщения в социальных сетях губернатора Александра Беглова. По утверждению градоначальника, решение было принято после беседы с местными жителями, которые якобы подошли к нему во время осмотра детского сада № 144 в Центральном районе.

"У садика ко мне подошли жители соседних домов. Спросили, могут ли их дети играть на площадке учреждения, которая им очень понравилась", — рассказал Беглов.

По утверждению губернатора, в ответ на просьбы решено было организовать "такую же хорошую площадку" для детей разных возрастов в близлежащем дворе.

Ранее Беглов говорил, что горожане и туристы якобы благодарили его за введение запрета на поездки на самокатах в День ВМФ. Этим он объяснял решение запретить парковку кикшеринговых СИМ в четырех районах Петербурга.

Фото: gov.spb.ru


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