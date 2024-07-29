Беглов анонсировал запрет парковки самокатов в центре Петербурга

С 1 августа в четырех центральных районах Петербурга начнет действовать запрет парковки электросамокатов, заявил 29 июля губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства города. Мера коснется Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов.

В своем выступлении Беглов обратился к состоявшемуся днем ранее параду в честь Дня Военно-Морского Флота. На время репетиции и самого мероприятия в центре устанавливались запреты на поездки на самокатах в центре города, напомнил он. Обрадованные таким решением горожане и туристы будто бы подходили к губернатору со словами благодарности, заявил он.

"Прошелся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности, и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов", — приводит слова Беглова его пресс-служба.

Оценив достигнутый эффект, губернатор счел нужным ввести запрет на постоянной основе. В связи с этим он поручил комитету по транспорту обеспечить к августу принятие ограничений в четырех районах Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру