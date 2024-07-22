В день репетиции Главного военно-морского парада запретили езду на электросамокатах

В Петербурге вновь ограничат передвижение на электросамокатах в связи с массовым мероприятием. Прокатиться на них, как и на иных средствах индивидуальной мобильности, нельзя будет в течение 25 июля из-за репетиции Главного военно-морского парада. Запрет вступит в силу уже в полночь, распространится на четыре центральных района города (Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский) и будет действовать целые сутки. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Смольного.

"Средства индивидуальной мобильности создают дополнительные риски на дороге, поскольку управлять ими могут дети, подростки и взрослые, плохо знающие правила дорожного движения", - прокомментировал принятое решение губернатор Александр Беглов.

Ранее был утвержден аналогичный запрет, касающийся непосредственно дня проведения парада, а именно 28 июля.

Нынешним летом запреты для пользователей электросамокатов уже вводились в связи с Петербургским международным экономическим форумом, Петербургским международным юридическим форумом и форумом БРИКС.

Фото: ЗАКС.Ру