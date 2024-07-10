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Новости 19:53

Из-за форума БРИКС в центре Петербурга временно запретили езду на электросамокатах

фото ЗакС политика Из-за форума БРИКС в центре Петербурга временно запретили езду на электросамокатах

Петербургское правительство ввело временный запрет на пользование электросамокатами в связи с предстоящим X парламентским форумом БРИКС. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Смольного.

Ограничение коснется четырех исторических районов: Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского. Оно будет действовать с полуночи 11 июля до конца 12 июля.

Запрет распространяется на электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и велосипеды с электрическими двигателями. Вводимые меры объяснили соображениями безопасности.

Форум собирается посетить президент Владимир Путин.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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