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Новости 12:17

Путин приедет в Петербург на форум БРИКС

фото ЗакС политика Путин приедет в Петербург на форум БРИКС

Президент России Владимир Путин приедет в Петербург для участия в X Парламентском форуме БРИКС, который пройдет 11-12 июля, об этом 8 июля пишет "Интерфакс".

Пленарное заседание на форуме будет посвящено международному взаимодействию. Делегацию палат парламента РФ возглавят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Также Владимир Путин на этой неделе проведет переговоры с премьер-министром Индии и совещание с членами правительства и членами Совета безопасности.

Напомним, что из-за проведения форума БРИКС в Петербурге будет ограничено движение в некоторых районах.

Фото: сайт Кремля


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