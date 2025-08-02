Петербург подарил Ленобласти машину скорой помощи на 98-летие региона

Власти Петербурга решили передать Ленинградской области автомобиль скорой помощи по случаю 98-летия региона. Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский передал губернатору Ленобласти Александру Дрозденко сертификат на спецтранспорт во время праздничной программы в Киришах, сообщили в правительстве региона.

Годом ранее Смольный решил подарить соседнему региону сертификат на строительство соляной пещеры, подобной тем, что обустраивают в петербургских детских садах и поликлиниках.

Отметим, обычно поздравлять Ленобласть приезжает глава Петербурга Александр Беглов, однако сегодня он на публике не появлялся.

В мае 2025 года Ленобласть подарила Петербургу три ретроавтобуса из Донбасса и 20 тысяч саженцев по случаю годовщины основания Северной столицы.

Константин Леньков / Фото Александр Бельский