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Новости 2 августа 2025, 16:33

Петербург подарил Ленобласти машину скорой помощи на 98-летие региона

фото ЗакС политика Петербург подарил Ленобласти машину скорой помощи на 98-летие региона

Власти Петербурга решили передать Ленинградской области автомобиль скорой помощи по случаю 98-летия региона. Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский передал губернатору Ленобласти Александру Дрозденко сертификат на спецтранспорт во время праздничной программы в Киришах, сообщили в правительстве региона. 

Годом ранее Смольный решил подарить соседнему региону сертификат на строительство соляной пещеры, подобной тем, что обустраивают в петербургских детских садах и поликлиниках.

Отметим, обычно поздравлять Ленобласть приезжает глава Петербурга Александр Беглов, однако сегодня он на публике не появлялся. 

В мае 2025 года Ленобласть подарила Петербургу три ретроавтобуса из Донбасса и 20 тысяч саженцев по случаю годовщины основания Северной столицы. 

Константин Леньков / Фото Александр Бельский


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 






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