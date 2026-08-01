Полиция проверила более полутысячи иностранцев на стройках под Петербургом

Сотрудники полиции проверили документы у 576 человек в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов в Ломоносовском районе Ленинградской области, рассказали 1 августа в региональном ГУ МВД.

Из числа проверенных строителей 544 человека оказались иностранцами. Нарушения миграционного законодательства обнаружили у 20 человек, их увезли в отделы полиции для составления протоколов о нарушении правил въезда или режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ).

"Во время проверки часть мигрантов попыталась скрыться, убежав в сторону лесного массива", — отметили в Главке и добавили, что пресекли такую попытку.

Полиция регулярно проводит миграционные рейды в Петербурге и Ленобласти. В предыдущий раз Главк отчитывался о задержании 16 мигрантов в Пушкинском районе Петербурга.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)