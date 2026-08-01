Беглов вспомнил слово "гопник" в разговоре о названиях Петербурга

Особой разницы между словами "Петербург" и "Питер", используемыми для обозначения города, нет, считает губернатор Александр Беглов. В интервью ТАСС он заявил, что считает более важным относиться к городу с любовью, и рассказал в связи с этим об истории возникновения слова "гопник".

"Главное — искренне любить, и тогда можно хоть как именовать. […] А "Петербург" или "Питер" — не суть, гораздо важнее относиться к родному городу с любовью, знать его", —поделился мнением Беглов.

Губернатор добавил к этому, что уничижительный в наши дни термин "гопник" первоначально не имел негативного значения. Само слово, по его замечанию, произошло от ГОП — главного общежития пролетариата на площади Восстания.

"Обитателей этой общаги и стали звать гопниками. Сначала наверняка не закладывали негативный смысл, потом слово стало нарицательным, с отрицательным оттенком. Это жизнь, диалектика", — резюмировал Беглов.

Также в интервью градоначальник порассуждал о том, кого из его предшественников можно назвать лучшим губернатором Петербурга. По его мнению, это мог быть сподвижник Петра Великого Александр Меншиков.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру