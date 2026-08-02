Москве и Петербургу нечего делить, заявил Беглов

Разговоры о соперничестве Москвы и Петербурга лишены оснований, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в интервью ТАСС. По его словам, конкуренции нет ни среди жителей обоих городов, ни между руководителями обеих столиц.

"Нам нечего делить. Нельзя сравнивать яблоко и грушу: что лучше. Кому какой фрукт нравится. Все разговоры о конкуренции Петербурга и Москвы — миф, под которым нет ничего", — поделился мнением Беглов.

Губернатор добавил к сказанному, что основателем Петербурга выступил "москвич Петр I". При этом он усомнился в оправданности таких названий, как "вторая столица", "Северная" или "культурная" столица. По его версии, Петербург следует считать "единственной имперской столицей России".

Полный текст интервью будет опубликован позже, пока ТАСС выкладывает некоторые эпизоды из беседы с Бегловым. В частности, градоначальник порассуждал о том, какого губернатора можно назвать лучшим в истории Петербурга, и рассказал, какую локацию считает своим "местом силы".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру