Беглов планирует остаться в Петербурге после ухода со службы

Губернатор Петербурга Александр Беглов планирует остаться в Северной столице после ухода со своего поста, рассказал он 3 августа в интервью ТАСС. По мнению Беглова, в городе прошли его лучшие годы. здесь похоронены его близкие люди, в том числе на Пискаревском мемориале.

"Надо работать так, чтобы после ухода со службы ни самому не было стыдно, ни детям с внуками. Вот это важно. Хотя в любом случае не вижу жизни вне Петербурга. Это мое, родное" – сказал губернатор.

В интервью он назвал среди ключевых изменений последних лет развитие транспортной инфраструктуры, ликвидацию дефицита социальных объектов, благоустройство и экологические проекты.

Так, в июне 2026 года забетонировали первую сваю Большого Смоленского моста через Неву. В городе также развивают сеть скоростного трамвая. В декабре 2025 года запустили первую очередь линии Купчино – Шушары – Славянка. Второй этап трамвайной линии обещают ввести в эксплуатацию в конце 2026 года. По данным пресс-службы Смольного, большая часть строительных работ была завершена летом.

Беглов был назначен врио губернатора Петербурга в октябре 2018 года. С сентября 2019-го он официально возглавляет регион. В 2024 году он был переизбран на повторный срок, набрав 59,8% голосов избирателей.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру