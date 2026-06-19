Второй этап трамвайной линии "Славянка" введут в эксплуатацию в декабре

В декабре 2026 года собираются ввести в эксплуатацию второй этап трамвайной линии "Славянка", сообщили 19 июня в пресс-службе Смольного. Новый трамвайный путь соединит поселок "Шушары" и микрорайон Славянка в Пушкинском районе Петербурга. По данным Смольного, большая часть строительных работ завершена. Специалисты закончили монтаж оборудования пяти тяговых подстанций.

"Мы делаем ставку на современный и экологичный общественный транспорт. Запуск трамвайной линии на всем ее протяжении, от станции метро "Купчино" до микрорайона Славянка, повысит транспортную доступность юга Петербурга, комфорт городской среды и качество жизни в Пушкинском районе", - заявил губернатор Александр Беглов.

Рабочие провели укладку 16 км рельсов, установили более 300 опор контактной сети и более 10 км бортового камня. Пусконаладку проведут после завершения строительства.

Первый этап трамвайной линии "Славянка" от станции метро "Купчино" до поселка Шушары ввели в эксплуатацию в декабре 2025 года. По состоянию на июнь 2026 года общий пассажиропоток на маршруте превысил 1,7 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный