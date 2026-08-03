Петербургу передадут дом под снос для строительства Большого Смоленского моста

Правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества одобрила передачу Петербургу помещений в доме № 48 по проспекту Обуховской Обороны, которые находились в государственной собственности, сообщила 3 августа "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Здание планируют снести для строительства Большого Смоленского моста.

Площадь здания составляет 487 квадратных метров. Ранее в помещении располагался отдел по вопросам миграции УМВД России по Невскому району. Ведомство переехало в дом № 99 на улице Седова.

По причине строительства Большого Смоленского моста в Петербурге ранее внесли изменения в закон об охранных исторических зонах. Это позволит снести все здания на проспекте Обуховской Обороны, попадающие в зону строительства новой переправы.

В перечень объектов, подлежащих сносу для строительства Большого Смоленского моста, вошло и здание школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. Градозащитникам не удалось добиться признания его исторической ценности в суде. На прошлой неделе Городской суд оставил в силе отказ КГИОП признавать дом объектом культурного наследия.

Большой Смоленский мост начали возводить в 2024 году. По словам губернатора Александра Беглова, строительство объекта идет с опережением графика. Предполагается, что рабочее движение по переправе запустят в 2027 году. В 2028 году мост планируют подключить к дорожной сети Петербурга через развязки на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.

Анастасия Гаркуша / Фото: Смольный