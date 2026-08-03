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Новости 3 августа 2026, 17:00

Петербургу передадут дом под снос для строительства Большого Смоленского моста

фото ЗакС политика Петербургу передадут дом под снос для строительства Большого Смоленского моста

Правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества одобрила передачу Петербургу помещений в доме № 48 по проспекту Обуховской Обороны, которые находились в государственной собственности, сообщила 3 августа "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.  Здание планируют снести для строительства Большого Смоленского моста.

Площадь здания составляет 487 квадратных метров. Ранее в помещении располагался отдел по вопросам миграции УМВД России по Невскому району. Ведомство переехало в дом № 99 на улице Седова.

По причине строительства Большого Смоленского моста в Петербурге ранее внесли изменения в закон об охранных исторических зонах. Это позволит снести все здания на проспекте Обуховской Обороны, попадающие в зону строительства новой переправы.

В перечень объектов, подлежащих сносу для строительства Большого Смоленского моста, вошло и здание школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. Градозащитникам не удалось добиться признания его исторической ценности в суде. На прошлой неделе Городской суд оставил в силе отказ КГИОП признавать дом объектом культурного наследия.

Большой Смоленский мост начали возводить в 2024 году. По словам губернатора Александра Беглова, строительство объекта идет с опережением графика. Предполагается, что рабочее движение по переправе запустят в 2027 году. В 2028 году мост планируют подключить к дорожной сети Петербурга через развязки на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай.  

Анастасия Гаркуша / Фото: Смольный


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