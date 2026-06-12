Власти выдали разрешение на спасение горбатого кита в Мурманской области

В Мурманской области профильные службы готовятся к спасательной операции по распутыванию из сетей краснокнижного горбатого кита, сообщил 12 июня глава региона Андрей Чибис в своих социальных сетях. По его словам, Росприроднадзор уже выдал разрешение на проведение операции. Животное со свежими ранами изначально обнаружили у села Териберка. Сейчас горбатый кит находится у острова Кильдин в Баренцевом море и не может самостоятельно выбраться из веревок.

"Друзья, есть новости по спасению горбатого кита у острова Кильдин. [...] Ситуация серьезная, есть глубокие повреждения, поэтому действовать нужно максимально профессионально. [...] Благодарю всех, кто включился в работу: команду правительства, ученых, Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району, волонтеров и бизнес, который предоставил технику и помощь", — написал Чибис.

Состояние животного оценили сотрудники Мурманского арктического университета, эксперты "Совета по морским млекопитающим" и волонтеры, добавил глава региона. По его словам, сегодня на место происшествия приедут спасатели с острова Сахалин из организации "Друзья Океана". В операции по распутыванию сетей также участвуют специалисты из Пограничного управления ФСБ по Западному арктическому району. Работники ведомства также предупредили суды в Баренцевом море о сложившейся ситуации и попросили строго соблюдать правила наблюдения за китами, чтобы не создавать дополнительных препятствияйв ходе операции.

Запутавшегося кита обнаружили 10 июня. Тогда Чибис сообщил, что специалисты фонда "Природа и люди", ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцова и Мурманского арктического университета направили данные о животном в Росприроднадзор.

Ранее в июне 2024 года в Мурманской области спасли горбатого кита по кличке Станислав. Животное запуталось в рыболовных сетях и пластиковом мусоре, из-за чего не могло самостоятельно выбраться. Операция длилась 8 дней и завершилась 15 июня. Это первый успешный случай по спасению горбатого кита в России. В честь этой даты в регионе отмечают День кита. После этого на базе Мурманского арктического университета открыли Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих, который разрабатывает правила по наблюдению за животными, а также контролирует подобные случаи в регионе.

Екатерина Гусева / Фото: Андрей Чибис