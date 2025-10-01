Думскую улицу готовятся сделать пешеходной

Перинная линия и Думская улица станут пешеходными. Это следует из распоряжения комитета по архитектуре о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, опубликованного на сайте Смольного 30 сентября.

Согласно документу, в новом проекте Думская улица и Перинная линия должны стать пешеходными, а участок улицы Ломоносова от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы – магистральной улицей районного значения. Документация по планировке территории должна быть выполнена к 17 сентября 2026 года.

Инициатором подготовки документации выступило АО "Ильич плюс", оно же будет финансировать работы. Компания занимается управлением недвижимостью. В частности, "Ильич плюс" принадлежит торговый комплекс "Перинные ряды", расположенный между Перинной линией и Думской улицей.

Напомним, весной 2023 года на Думской улице и улице Ломоносова закрылись порядка 30 баров в рамках дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое распитие спиртного (ч. 1 ст. 151 УК РФ). Позднее стало известно, что город хочет сделать на месте бывших "пьяных" улиц общественное пространство.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру