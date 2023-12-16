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Новости 11:20

На "веселом" перекрестке Думской и Ломоносова навсегда закрылось 90% баров

фото ЗакС политика На "веселом" перекрестке Думской и Ломоносова навсегда закрылось 90% баров

Спустя девять месяцев после того, как следователи опечатали бары на Думской улице и прилегающем к ней отрезке улицы Ломоносова, подавляющее большинство хозяев заведений предпочли навсегда покинуть арендованные помещения. Об этом пишет петербургская редакция "Комсомольской правды". Расторгли договор аренды 90% владельцев увеселительных заведений. Таковы данные хозяина бара Lomonosov Владимира Бибикова, который пока не теряет надежды на возобновление прежней деятельности и на прежнем месте.

"Ни души. Но мы выжидаем, как и "Небар", и "Руки Вверх! Бар". Мы готовы согласиться уже с любой концепцией администрации, лишь бы нам разрешили снова работать, но именно в качестве бара", - рассказал предприниматель.

Въехать в опустевшие помещения можно уже сегодня, но у чиновников и силовиков два условия: бизнес не должен функционировать ночью и не должен быть связан с реализацией спиртного.

В апреле стало известно, что уже после принятых силовых мер некоторые заведения продолжали работать подпольно. Напомним, бары опечатали в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя (ст. 151 УК), которое продолжают расследовать.

На Думской и Ломоносова Смольный хочет создать культурно-туристический кластер.

фото: pixabay


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