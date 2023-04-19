Некоторые из опечатанных баров на Думской продолжают работать подпольно

Часть увеселительных заведений на улицах Думской и Ломоносова продолжают подпольно работать, невзирая на печати Следственного комитета, передаёт 78.ru.

Для того, чтобы зайти внутрь, необходимо просто постучать. "Деловой Петербург" уточняет также, что вечером 18 апреля часть дверей баров были открыты.

Напомним, ранее администрация Центрального района сообщила, что рассматривает создание на Думской нового городского общественно-туристического пространства.

Напомним, что после ночного рейда на Думской и Ломоносова, который прошёл 8 апреля, Следственный комитет закрыл 13 баров. Ранее 17 других опечатали из-за уголовного дела о вовлечении подростков в систематическое распитие алкоголя (ч. 1 ст. 151 УК РФ). Фигурантов в разбирательстве пока нет.