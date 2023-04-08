СК провёл обыски и закрыл последние 13 баров на Думской и Ломоносова по делу о спаивании подростков

Ночью 8 апреля в Петербурге прошла полицейская облава на бары, расположенные на Думской улице. Видеозаписью с мест событий делится пресс-служба Следственного комитета.

Указывается, что в результате проверки были закрыты последние 13 работавших питейных заведений. Ранее 17 из них опечатали из-за уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в систематическое распитие спиртного (ч. 1 ст. 151 УК РФ).

К ночному рейду кроме сил Следкома привлекались сотрудники Росгвардии, полиции и пожарные службы.

В пресс-службе ведомства известили также, что в 13 барах на Ломоносова и Думской продолжились следственные действия "в том числе с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия". Кроме того, следователи устанавливают круг лиц, причастных к спаиванию подростков.

Пожарные силы привлекались ещё и для того, чтобы вскрыть дверь в один из баров на Ломоносова, так как сотрудники заперлись изнутри.

От посетителей требовали паспорта с тем, чтобы определить, совершеннолетние ли они.

По состоянию на 3:30 все бары были опечатаны.