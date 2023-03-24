Бары на Думской оказались опечатаны из-за дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя

Причиной закрытия 17 заведений на Думской улице стало признание их вещественными доказательствами по делу о вовлечении несовершеннолетних в систематическое распитие спиртного (ч. 1 ст. 151 УК РФ), рассказали 24 марта в Главном следственном управлении Следкома по Петербургу. Уголовное дело возбуждено следственным отделом СК по Центральному району.

Следствие полагает, что 22 февраля неустановленный к настоящему времени гражданин выложил в интернете объявление о том, что в одном из баров состоится вечеринка с возрастным ограничением "16+". После этого он якобы " приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также реализовал ее неограниченному кругу несовершеннолетних".

Силовики провели обыск у владельца части помещений, сдаваемых арендаторам под обустройство увеселительных заведений. В ходе следственных мероприятий были изъяты копии договоров об аренде. Также силовики осмотрели 17 баров, работающих в этих помещениях, и опечатали их в качестве вещественных доказательств по возбужденному уголовному делу.

О том, что СК опечатал около 20 баров на Думской улице и улице Ломоносова, стало известно в минувшую среду. Закрытию подверглись Scandal, Rocket, GoodPeople и другие заведения.