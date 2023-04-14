Администрация Центрального района хочет превратить Думскую и Ломоносова в культурный кластер

В администрации Центрального района Петербурга прорабатывают вопрос о преобразовании улиц с "дурной" славой - Думской и Ломоносова - в культурный кластер наподобие пространства Vokzal 1853. Об этом в беседе с "Фонтанкой" поговорила глава района Елена Фёдорова.

О том, как будет выглядеть новое пространство и появится ли оно вообще, пока думать рано, конкретика появится только летом, уточнила чиновница.

"Хотелось бы, чтобы это было туристически привлекательным местом, которое будет работать в рамках действующего законодательства и с соблюдением порядка. И чтобы Думская была не испанским стыдом, а местом, где бизнес мог бы развиваться, соблюдая интересы гостей и жителей города", — полагает Фёдорова.

Примерами для будущего кластера могут стать такие пространства, как Василеостровский рынок и фуд-холл Vokzal 1853. В то же время там можно организовать выставочные павильоны.

На данный момент опечатанные заведения являют собой вещдоки, однако, несмотря на это, "вопрос также прорабатывается", отметила Фёдорова. Власти намерены избавить Думскую и Ломоносова от дурной славы и привлечь к содействию законопослушных предпринимателей.

Напомним, что после ночного рейда на Думской и Ломоносова, который прошёл 8 апреля, Следственный комитет закрыл 13 баров. Ранее 17 других опечатали из-за уголовного дела о вовлечении подростков в систематическое распитие алкоголя (ч. 1 ст. 151 УК РФ). Фигурантов в разбирательстве пока нет.