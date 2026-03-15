Беглов поздравил петербуржцев с Днем работников ЖКХ

Губернатор Александр Беглов поздравил горожан с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Текст обращения опубликовала пресс-служба Смольного 15 марта. Губернатор подчеркнул, что в Петербурге более 10 тысяч работников обслуживают 24 тысячи многоквартирных домов. Именно от труда коммунальщиков, по мнению губернатора, зависят комфорт и благополучие горожан.

Также Беглов поделился результатами проведения жилищной политики в городе. По его словам, ветераны Великой Отечественной войны, сироты, родители, воспитывающие детей-инвалидов, и другие льготные категории граждан получают жилье от городских властей.

"С 2020 года очередь на улучшение жилищных условий сократилась в два с половиной раза. Только в прошлом году она уменьшилась более чем на 15 тысяч семей," - отметил губернатор.

Кроме того, Беглов заявил, что за 2026 году в городе планируют отремонтировать 450 кровель и отреставрировать 310 фасадов.

К поздравлениям в адрес коммунальщиков присоединился вице-губернатор Евгений Разумишкин. В своих соцсетях он подчеркнул, что работа в сфере жилищных услуг требует большой ответственности, профессионализма и преданности своему делу.

В преддверии праздника губернатор наградил 25 лучших специалистов сферы ЖКХ. Портреты десяти представителей отрасли, получивших звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга", спроецировали на фасадах зданий в разных районах города. Увидеть проекции можно будет до 16 марта.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный