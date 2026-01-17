ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
17 января 2026

Подпольное казино накрыли в Невском районе

Два человека задержаны по подозрению в организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) в Невском районе, сообщили 17 января в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Подпольное казино обнаружили в квартире на улице Коллонтай.

Задержанными оказались уроженец Оренбургской области и местная жительница. По версии следствия, с ноября 2025 года по январь 2026 года они разместили в квартире игровое оборудование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору. Всего в заведении работали 24 персональных компьютера и 15 игровых автоматов, используемых для азартных игр.

Следствие устанавливает обстоятельства происшедшего. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым.

Санкция по вменяемой задержанным статье предусматривает, в частности, штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или же лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до полумиллиона рублей.

Фото: ГСУ СК по Петербургу


