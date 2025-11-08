Сын участника СВО арестован за участие в деятельности украинской организации

Калининский районный суд арестовал до 30 декабря несовершеннолетнего петербуржца по делу об участии в деятельности существующей на Украине террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщили 8 ноября в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Как отмечается, "дополнительный трагизм ситуации" придает тот факт, что отец арестованного добровольно отправился на СВО, где и находится сейчас.

По версии следствия, молодой человек не позднее начала февраля самостоятельно связался с представителями организации для того, чтобы помогать им в совершении терактов и диверсий. Сделал он это якобы будучи "приверженцем экстремистских взглядов и позиций, испытывая недовольство действующей властью Российской Федерации и проводимой СВО".

В дальнейшем петербуржец будто бы "осуществил разведку местности и железнодорожной инфраструктуры вблизи развязки кольцевой автомобильной дороги "Токсовское шоссе" и участка железнодорожного полотна между станциями "Новая Охта" — "Парнас"", а затем передал фотоснимки, видеозаписи и данные о местоположении объектов своим собеседникам.

Молодого человека задержали 7 ноября. Ему предъявили обвинение, вину он признал.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру