Штрафы за неправильный внешний вид получили 16 курьеров в Петербурге

Мировые судьи Петербурга оштрафовали 16 сотрудников доставки за неподобающий внешний вид, рассказала 16 января глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. С каждого из курьеров взыскали по четыре тысячи рублей.

"Фабула звучит так: гражданин, являющийся курьером, использовал одежду без элементов, обеспечивающих возможность идентифицировать его как лицо, осуществляющее доставку", — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Штрафы назначали по статье о неисполнении требований нормативных правовых актов губернатора (ст. 8_6-3 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"). Летом 2025 года глава города Александр Беглов ввел требования к курьерам, обязав их размещать идентификационные номера на одежде, сумках и транспортных средствах, а также иметь при себе устройства для определения местоположения.

Больше всего дел рассмотрели мировые судьи Московского района, где к ответственности привлекли восемь человек. Еще четыре дела рассмотрено в Красногвардейском районе и по два дела — в Адмиралтейском и Василеостровском районах.

Всего мировые судьи зарегистрировали 37 протоколов. Два из них вернули составителям.

Ранее депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев предложил оснащать зимними шинами электровелосипеды, на которых курьеры перемещаются по городу. Это, по его мнению, позволило бы уберечь жизнь и здоровье доставщиков и пешеходов, а также снизить количество ДТП с участием курьеров.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Дарьи Лебедевой