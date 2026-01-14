Цивилев попросил службы доставки поменять резину на электровелосипедах

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев обратился в службы доставки с просьбой поменять резину на колесах электросамокатов с летней на зимнюю, об этом он сообщил 14 января в эфире радиостанции "Спутник". По его словам, без этого курьеры подвергаются опасности при перемещениях по городу.

По словам Цивилева, накануне он разговорился с работником доставки в метро и тот пожаловался ему на трудности при поездках по городу на электровелосипедах. Курьер заявил, что служба доставки ради экономии не стала менять резину на зимнюю, из-за чего возникают сложности при поездках по зимнему городу. В результате доставщики якобы вынуждены надевать сапоги и использовать их в качестве тормоза. Депутат сообщил, что отреагировал на жалобу.

— Сегодня мы сделали обращение, чтобы курьерские компании не экономили, а поменяли летнюю на зимнюю резину на их вот этих вот устройствах, — заявил Цивилев.

Корень проблемы парламентарий усмотрел в отсутствии конкуренции между компаниями и в том, что у работников доставки нет профсоюза. Он выразил мнение, что работникам сложно добиваться соблюдения прав при работе на монополиста.

— Когда конкуренции нет, они [компании] говорят: не хочешь — не работай. Будешь работать на летних колесах, будешь попадать в ДТП, будешь получать какие-то часы, мизерные проценты и наплевать. Конкуренция должна быть. Или профсоюз. А нет ни того, ни того, соответственно, люди страдают. Зато есть депутат, который пообщался с курьером, и сразу пошла инициатива, — отметил он.

Напомним, месяцем ранее губернатор Александр Беглов продлил на весь 2026 год запрет мигрантам работать таксистами и курьерами в Петербурге. Как позже рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин, введение такого ограничения не привело к переходу иностранцев на работу в сферу ЖКХ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру