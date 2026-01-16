Суд отправил в колонию экс-сотрудницу СК по делу о присвоении изъятых средств

Петроградский районный суд приговорил к пяти годам колонии бывшую сотрудницу Следственного комитета Маргариту Яблокову по делу о присвоении изъятых при обыске средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и о фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ), сообщила 16 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также осужденной запретили в течение четырех лет занимать должности в правоохранительных и следственных органах и лишили ее звания лейтенанта юстиции.

Об уголовном деле в отношении Яблоковой стало известно в марте 2025 года, когда суд определил ее под домашний арест. Сотруднице СК вменили похищение 629,3 тысячи рублей, хранившихся в ее служебном кабинете. Сами средства были изъяты у жителя Петербурга при проведении обыска в жилье на Большом проспекте Петроградской стороны.

Также Яблокову обвинили в изготовлении протокола осмотра предметов с заведомо ложными сведениями. В документе говорилось о том, что 1 апреля 2024 года следовательница в присутствии понятых провела осмотр упомянутой суммы, а заодно и мобильного телефона, принадлежащего третьему лицу.

Как уточнили в судебной пресс-службе, фигурантке также вменялось превышение должностных полномочий (пп. в, е ч. 3 ст. 286 УК РФ), однако эту квалификацию отменили.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру