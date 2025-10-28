Дело экс-замглавы Василеостровского района Родионова поступило в суд

Василеостровский районный суд зарегистрировал для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Василеостровского района Владлена Родионова. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Дело зарегистрировали 24 октября, судя по данным сайта суда. Заседание назначено на субботу, 1 ноября. На нем рассмотрят вопрос о мере пресечения для фигуранта.

Об утверждении обвинительного заключения по делу прокуратура Петербурга сообщила утром 28 октября. Следствие считает, что в период с февраля 2020 года по июль 2023 года Родионов получил взятку в размере свыше 8 млн рублей от представителя коммерческой организации.

"Денежные средства передавались за общее попустительство и непринятие мер по недостаткам, выявленным при оказании закрытым акционерным обществом услуг по уборке внутриквартальных территорий", — уточнили в надзорном ведомстве.

Родионов был задержан в апреле 2024 года при получении взятки в размере 1,5 млн рублей. Задержание происходило в рамках оперативно-разыскных мероприятий, основная часть суммы была муляжом. Деньги чиновнику передавала гендиректор УК "Терра" Юлия Федорова. Как сообщалось, в обмен на взятку чиновник якобы должен был не принимать в апреле и мае меры к компании за нарушения при управлении многоквартирными домами. Всего же в течение следующих месяцев он должен был получить за это 6,5 млн рублей, считает следствие.

Родионов — не единственный чиновник Василеостровского района, против которого возбудили уголовное дело. По делу о получении взятки преследовали бывшего главу района Эдуарда Ильина, позже стало известно о его отправке на СВО. В июле появилась информация о том, что он проходит реабилитацию после ранения. Замглавы района Игорь Пономарев стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями и о мошенничестве. Более подробно о Родионове и его задержании читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру