Горсуд вернул апелляцию на арест уличной певицы Наоко

Рассмотрение апелляции на арест уличной певицы Дианы Логиновой, выступающей в группе Stoptime под псевдонимом Наоко, не состоялось 27 октября в Городском суде, сообщил MR7 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Ранее исполнительнице назначили 13 суток ареста по делу об организации массового скопления граждан, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ).

"Возвращено без рассмотрения", — сообщили в судебной пресс-службе.

Ранее Горсуд не стал рассматривать апелляции на аресты двух других участников Stoptime. Гитаристу Александру Орлову назначили 12 суток ареста, а барабанщику Владиславу Леонтьеву — 13 суток.

Ранее днем стало известно, что Куйбышевский районный суд вернул составителям один из двух протоколов о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), составленных на Логинову. Второй протокол, как ожидается, начнет рассматривать Ленинский районный суд 28 октября.

Логинову арестовали из-за уличного концерта возле станции метро "Площадь Восстания", состоявшегося 11 октября. Сама исполнительница не отрицала факта выступления, но не соглашалась с тем, что организовала массовое пребывание граждан и могла помешать пешеходам.

Репертуар Stoptime во многом состоит из песен музыкантов, признанных в России иностранными агентами. Депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов рассказывал, что направлял жалобу на артистов после просмотра видеозаписи с их выступлением.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру