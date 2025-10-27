Суд арестовал похитителей зятя бывшего спикера Заксобрания

Октябрьский районный суд Петербурга 27 октября заключил под стражу на два месяца четверых фигурантов уголовного дела о похищении бизнесмена Сергея Селегеня, зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Фигуранты пробудут в СИЗО минимум до 25 декабря. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Обвиняемыми по делу проходят трое исполнителей: Владислав Яковлев, Самир Павлов, Рустам Худайкулов. Они, по версии следствия, вечером 25 октября напали на Селегеня возле магазина "Азбука вкуса" на Вязовой улице, поместили его в Toyota Land Cruiser и стали требовать 10 млн рублей. Фигуранты демонстрировали потерпевшему "неустановленный пистолет". Им удалось похитить у предпринимателя 210 тысяч рублей и телефон стоимостью не менее 80 тысяч рублей. Селегень, опасаясь за свою жизнь, заявил о наличии у него 2,5 млн рублей, которые могла привезти его супруга Анна Селегень, дочь депутата Госдумы и бывшего спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова. Следователи считают организатором похищения Степана Мирошина.

Это не единственный эпизод, который инкриминируют фигурантам. Накануне нападения на Селегеня эти же фигуранты предприняли попытку похитить футболиста "Зенита" Андрея Мостового. Это произошло на том же месте, возле "Азбуки вкуса". Реализовать свой замысел им не удалось. Футболист смог отбиться от нападавших. Также ему на подмогу прибежал хоккеист Александр Гракун.

Мирошину, Павлову и Худайкулову вменяют покушение на похищение человека (ч. 3 ст. 30 - п. а ч. 2 ст.126 УК), похищение человека (п. п. а, в, г, з ч. 2 ст. 126 УК) и разбой (ч. 2 ст. 162 УК). Яковлеву вменяют только похищение человека и разбой. Фигурантов дела процессуально задержали 26 октября. Все полностью признали вину.

Ранее издание "Фонтанка" сообщало, что злоумышленники действовали по наводке. Фотографии потенциальных жертв и маршрут их передвижения исполнителям передал неизвестный заказчик в Telegram. Также в МВД сообщили, что в Московской области задержан пятый фигурант дела о похищении. Им оказался 27-летний житель Зарайска. Он заявил, что ему поручили "разыграть друга на день рождения". Остальных фигурантов он якобы не знает.

Константин Леньков / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга