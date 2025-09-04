Члена КПРФ Ильшата Нафикова доставили в отдел полиции во Всеволожске

Сотрудники полиции 4 сентября задержали в Ленинградской области члена КПРФ Ильшата Нафикова, сообщили в партии. Сейчас он находится в отделе полиции №128 во Всеволожске. Поводом для этого стала акция коммунистов возле здания администрации МО "Муринское городское поселение", которая прошла в мае 2025 года.

Нафикову вменяют проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). По этой статье предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 10 суток или штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

Как сообщил ЗАКС.Ру сам Нафиков, его, вероятно, намерены оставить в отделе полиции до суда. По его словам, заседание может состояться завтра, 5 сентября.

Первомайская акция, которая могла стать поводом для задержания, была посвящена кофейному заводу "Фаворит", на который, по словам коммунистов, жалуются жители Мурино. Тогда группа коммунистов записала видеообращение к депутатом муниципального образования с призывом поддержать позицию жителей относительно производства.

Отметим, накануне задержания Нафикова, 3 сентября Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области сообщил о выявлении ряда нарушений в деятельности предприятия "Фаворит", связанных с превышением выбросов в атмосферу и ведением документации. Проверка была проведена по поручению губернатора Александра Дрозденко. Комитет рассматривается возможность привлечения ООО "Фаворит" к административной ответственности.

Константин Леньков / Фото: КПРФ в Ленинградской области