Новости 4 сентября 2025, 18:54

Россия введёт ответный безвизовый режим для граждан Китая

Российская Федерация введёт безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент России Владимир Путин 4 сентября. Об этом он рассказал в ходе встречи с зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. Ранее Китай также ввел безвизовый режим для россиян.

"Безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально. Мы сделаем то же самое", - заявил Путин. 

Когда именно начнет действовать безвизовый режим для китайских граждан, президент России не уточнил.

Напомним, с 15 сентября россияне с обычным загранпаспортом смогут находиться в Китае без визы до 30 суток. Власти Китая решили ввести пробный безвизовый режим на один год. Целью поездок может стать бизнес, туризм, посещение родственников или друзей. 

Анастасия Луценко


