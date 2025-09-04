ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
4 сентября 2025

Бездомных в Петербурге снабдят бесплатными проездными билетами

В Петербурге бездомные смогут получить льготные проездные билеты, соответствующее постановление правительства города опубликовано на сайте Смольного 3 сентября. Документ вносит корректировки в существующие правила предоставления льготных проездных различным группам жителей Петербурга.

Для получения проездного бездомный должен будет предъявить документ с подтверждением, того что последнее его место жительства находилось в Петербурге или Ленинграде. При этом гражданин не может быть нанимателем социального жилья и не иметь права на безвозмездное пользование жилыми помещениями. Несовершеннолетние получатели моложе 14 лет должны будут показать свидетельство о рождении.  Получить билет можно будет в кассах метрополитена.

Также бездомным предоставят право проезда за счет бюджета Петербурга в пригородных электричках, а заодно и в автобусах пригородного сообщения. Последняя мера будет действовать ежегодно в период с 27 апреля по 31 октября в автобусах маршрутных перевозчиков, заключивших с уполномоченным органом Петербурга договоры на перевозку пассажиров за счет средств бюджета. Перечень маршрутов предстоит утвердить комитету по транспорту, на это ему дали две недели.

В случае, если у гражданина имеется именной льготный месячный билет, метрополитен бесплатно запишет на него новый проездной.

