Комтранс намерен разработать алгоритм действий на случай сбоя в системе оплаты

Комитет по транспорту Петербурга намерен разработать алгоритм действий на случай повторного сбоя в работе системы виртуального проездного билета (ВПБ), сообщил 4 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Утренний сбой произошел из-за ошибки информационного обмена в системе.

"На конкретный данный случай отдельного регламента в Петербургском метрополитене нет, как, например, на случай остановки движения или выход из строя одного или нескольких турникетов (турникеты работали, оплата электронная не проходила)", — заявили в комтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что во время утреннего сбоя в работе системы ВПБ, на станциях с низким пассажиропотоком выставлялись копилки для приема жетонов. На более загруженных станциях было принято решение огранивать вход для предотвращения скопления пассажиров.

Специалисты петербургского метрополитена совместно с ГКУ "Организатор перевозок" продолжают анализировать ситуацию для избегания подобных сбоев в будущем.

Напомним, сбой в системе ВПБ произошел утром 4 сентября. Пассажиры не могли оплатить проезд при помощи банковских карт, "Подорожника" и "Единой карты петербуржца" более двух часов. По этому факту прокуратура организовала проверку.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру