ЗакС поддержал инициативу об использовании маткапитала на медуслуги детям у ИП

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 20 мая приняли за основу законопроект, расширяющий возможности использования регионального материнского капитала. Средства предлагают разрешить направлять на оплату медицинских услуг детям у врачей, работающих в статусе индивидуальных предпринимателей. Поправки в закон "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге" внесли депутаты Всеволод Беликов, Павел Иткин, Анастасия Мельникова, Александр Новиков, Владимир Носов и Денис Четырбок. На пленарном заседании законопроект представлял соавтор инициативы Беликов.

— Исходя из того, что рынок медицинских услуг в Петербурге достаточно широко и профессионально представлен индивидуальными предпринимателями, которых на сегодняшний день, по данным реестра, 1198, и услуги, представляемые ими в рамках постановления правительства № 852 "О лицензировании медицинской деятельности", распространяются на все 129 позиций, обозначенные в постановлении правительства, мы точно закрываем те потребности, которые существуют у семей, использующих материнский капитал, — сказал Беликов.

Сейчас средства регионального маткапитала можно использовать для оплаты добровольного медицинского страхования ребенка и платных услуг в медицинских организациях. Авторы инициативы предлагают распространить эту возможность и на частнопрактикующих врачей. Беликов также отметил, что законопроект направлен на предоставление более доступного медицинского обслуживания семьям, проживающим в отдаленных районах и поселках.

В 2026 году размер регионального материнского капитала в Петербурге составляет 224 тысячи рублей. Выплата предоставляется семьям при появлении в семье третьего и последующих детей.

Документ поступил на рассмотрение депутатов 22 апреля. В апреле Заксобрание также приняло закон, разрешающий использовать средства регионального маткапитала на установку окон, лоджий и входных дверей в садовых домах на территории Петербурга и Ленобласти.

