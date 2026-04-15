Новости 15 апреля 2026, 12:03

Депутаты разрешили тратить маткапитал на установку окон в садовых домах

фото ЗакС политика

Заксобрание Петербурга 15 апреля в третьем, окончательном чтении приняло закон о расширении направлений использования регионального материнского капитала. Теперь семьи смогут тратить эти средства на установку окон, лоджий и входных дверей в садовых домах на территории Петербурга и Ленинградской области, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Проект закона утвердили в первом чтении на заседании 8 апреля. Ко второму чтению поправок от депутатов не поступило. Документ отправлен на подписание губернатору. 

Сейчас за счет регионального маткапитала можно оплатить установку окон и дверей лишь в жилых помещениях, в частности, домах на земельных участках. Также действующее законодательство позволяет направить эти средства на подведение инфраструктурных сетей и газификацию дома. В 2026 году размер городского маткапитала, на который могут претендовать семьи при рождении третьего и последующих детей, составляет 224 тысячи рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


