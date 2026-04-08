Маткапитал в Петербурге позволят тратить на установку окон в садовом доме

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 8 апреля в первом чтении поддержали инициативу о расширении перечня товаров и услуг, на которые можно потратить средства регионального материнского капитала. Законопроект позволит направлять эти средства на установку окон и входных дверей в садовых домах, расположенных на территории Петербурга и Ленобласти, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

С помощью такой меры в парламенте надеются минимизировать затраты многодетных семей при покупке или строительстве садового дома. Также в рамках инициативы потратить маткапитал можно будет на замену оконных блоков и остекление лоджий.

Сейчас городское законодательство допускает установку окон и дверей за счет семейного капитала в жилых помещениях. Также норма допускает направление средств на реставрацию, реконструкцию и капремонт садового дома. Кроме того, закон позволяет тратить маткапитал на газификацию домовладения и подключение его к электросетям и к сетям водоснабжения.

Автором законопроекта стала группа депутатов, среди которых руководители парламентских фракций Павел Иткин (ЛДПР), Павел Крупник ("Единая Россия"), Марина Шишкина ("Справедливая Россия") и Александр Шишлов ("Яблоко"). Представителей КПРФ и "Новых людей" среди соавторов документа нет.

В 2026 году размер регионального материнского капитала в Петербурге составляет 224,5 тысячи рублей. Его выдают при рождении третьего и последующих детей. При этом не все семьи пользуются мерой поддержки из-за ограничений направлений, на которые можно потратить средства. В Заксобрании периодически рассматривают инициативы о расширении перечня товаров и услуг, которые можно оплатить за счет семейного капитала. Например, в октябре 2025 года парламент разрешил тратить эти средства на физкультурные занятия для детей.

