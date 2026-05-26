Депутат Дмитрий Дмитриев защитил кандидатскую диссертацию

Член петербургского парламента Дмитрий Дмитриев 26 мая рассказал в соцсетях, что успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Тема его презентации была посвящена инструментарию управления межорганизационным сотрудничеством в условиях реализации политики импортозамещения. Научным руководителем парламентария стал ректор Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

"Идея родилась еще много лет назад, когда я начал преподавательскую деятельность. Посвящая себя науке, я понял, что хочу попробовать себя на этом поприще", – написал Дмитриев.

Дмитриев числится преподавателем в АНО ВО "Университет при МПА ЕВРАЗЭС". Является старшим преподавателем кафедры управления и маркетинга. Образование Дмитриев получил в 2008 году. Имеет квалификацию "экономист-менеджер".

В политике Дмитриев с 2011 года. Тогда он избирался в муниципальный совет МО "Малая Охта" четвертого созыва. С 2015 по 2021 год был членом территориальной избирательной комиссии № 11. В 2021 году при поддержке КПРФ избрался в Заксобрание Петербурга. Сейчас намерен баллотироваться на новый срок. Он участвует в праймериз "Единой России".

