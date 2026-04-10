Новости 10 апреля 2026, 14:24

Бельский выбыл из тройки самых медийных глав региональных ЗакСов

фото ЗакС политика

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в марте занял четвертое место в рейтинге глав региональных парламентов по упоминаемости в СМИ, подготовленном "Медиалогией". За месяц он ухудшил свой результат на две позиции и выбыл из тройки лидеров.

Первое место в рейтинге удержал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. Его коллега из Московской области Игорь Брынцалов поднялся за месяц с третьей на вторую позицию. Третье место отошло главе Заксобрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной.

В феврале Бельский занимал второе место в списке, а по итогам января и вовсе возглавлял медиарейтинг. По итогам 2025 года он занял второе место, уступив первенство Константинову.

Ранее "Медиалогия" представила результаты аналогичного исследования, посвященного главам регионов. Губернатор Петербурга Александр Беглов в марте получил восьмое место в общероссийском списке и второе — в рейтинге по СЗФО. Его опередил глава Ленинградской области Александр Дрозденко, который занял первое место в СЗФО и третье место в масштабах страны.

Рейтинг рассчитывается на основе сообщений в российских СМИ. В него вошли действующие главы региональных ЗакСов по состоянию на 1 апреля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


