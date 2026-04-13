БФК поддержал федеральную инициативу о "наливайках"

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит федеральную инициативу об ограничении работы так называемых "наливаек" в части предоставления регионам права самостоятельно устанавливать места входа в бары. Предполагается, что это позволит снизить социальное напряжение из-за работы "наливаек". Проект получил единогласную поддержку членов бюджетно-финансового комитета 13 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Авторы идеи предложили скорректировать текст федерального закона о государственном регулировании оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Норму хотят дополнить положением о праве регионов самостоятельно вводить ограничения в вопросе определения мест входа в заведения общепита, торгующие спиртным в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Законопроект на заседании представил глава БФК Денис Четырбок. Он уточнил, что сейчас питейные заведения, расположенные во дворах, доставляют неудобства жителям многоквартирных домов.

— Дворы, как правило, это личное пространство уже жителей, соответственно, многоквартирного дома, извините за такой термин. Но мы предлагаем именно как право предоставить регионам учитывать этот критерий. А как его учитывать — это уже каждый регион определит самостоятельно, — заявил парламентарий.

Как отмечали депутаты в пояснительной записке, в ряде регионов жители жалуются на нарушения общественного порядка посетителями таких заведений, особенно по вечерам.

В поддержку законопроекта высказались участвовавшие в заседании сотрудники комитетов Смольного и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Представительница полиции Нина Исакова сообщила, что в 2025 году по сравнению с 2024-м в городе выросло число случаев появления в общественных местах в состоянии опьянения, но на пять тысяч случаев снизилось число зарегистрированных фактов распития алкоголя в общественных местах. Это, по ее мнению, свидетельствует о положительном влиянии петербургского закона о "наливайках". В связи с этим она заявила о "безоговорочной" поддержке предложения.

Также законопроект поддержали зампред комитета по промышленной политике Тамара Ломоносова и представитель комитета по вопросам законности Денис Симоненко.

Законопроект подготовили депутаты ЗакСа Андрей Алескеров, Ирина Иванова, Павел Иткин, Дмитрий Панов и Денис Четырбок. На рассмотрение городского парламента инициатива поступила в конце 2025 года. Как отмечал ЗАКС.Ру Четырбок, в Петербурге подобная норма действует уже сейчас, и смысл идеи заключается в том, чтобы дать регионам возможность применять имеющийся у Северной столицы опыт.

Напомним, с сентября 2025 года в Петербурге заработал закон о "наливайках", который разрешает отпускать алкоголь только в тех заведениях общепита на территории многоквартирных домов, которые были внесены в специальный реестр ресторанов. Для попадания в список бар должен отвечать целому ряду требований. У него должен быть отдельный вход, расположенный с фасада, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, отдельный зал для приготовления пищи, раздельные туалеты для сотрудников и посетителей, не менее пяти ставок в штате, "тревожная кнопка" и заключенный договор с охранной фирмой.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру