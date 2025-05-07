Четырбок рассказал о требованиях ужесточить законопроект о "наливайках"

В адрес главы бюджетно-финансового комитета Дениса Четырбока поступают пачки обращений касательно законопроекта о так называемых "наливайках", написал он 7 мая в своем telegram-канале. По заявлению депутата, большинство писем содержат требования об ужесточении инициативы, а принять проект в целом планируют до конца месяца.

"Вот так выглядит общий объем обращений по "наливайкам", которые поступили в мой адрес только за это утро. Все, что на фото, — с требованием ужесточить законопроект", — написал Четырбок, присовокупив к тексту фотоснимок с изображением пачки листов бумаги формата А4.

На верхнем листе можно прочесть слова о том, что "закон правильный, но его нужно ужесточать и дальше". Примеры других требований Четырбок привел в посте. В частности, в них содержатся призывы "жестко ограничить время работы баров", "установить минимум [площади зала обслуживания] 200 квадратных метров".

В то же время призывы о смягчении законопроекта якобы раздаются "под копирку" из регионов России, включая довольно отдаленные от Петербурга, следует из опубликованного поста. "Не за горами, думаю, обращения с других континентов", — предположил Четырбок.

Ранее стало известно о запуске петиции в поддержку кафе и баров Петербурга, адресованной непосредственно Четырбоку. В типовом тексте содержатся просьбы отказаться от положения касательно минимально допустимой площади зала обслуживания, а также перенести рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях на осень.

В первом чтении законопроект о "наливайках" был единогласно принят 30 апреля. Инициатива предусматривает запрет ночной торговли спиртным во всех заведениях общепита, кроме ресторанов. Для признания рестораном заведение должно отвечать целому набору требований. Оно должно располагать входной дверью с фасадной стены, иметь зал обслуживания не меньше 50 квадратных метров, туалеты для посетителей и персонала, отдельное помещение для приготовления пищи и не менее пяти сотрудников в штате.

Андрей Казарлыга, фото: Четырграм / Telegram